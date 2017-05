Hoe het Eurovisiesongfestival de avond bepaalde

Je moet het de dj's in Mechelen echt wel geven: los van de 'normale' strijdliederen zorgen ze bij de meeste thuiswedstrijden van tegenwoordig voor leuke thema's.

Tegen Waalse clubs zijn dat al eens chansons, tegen Eupen zelfs Duitse schlagers. Voor de match tegen Union hadden ze hun inspiratie gehaald bij het afgelopen weekend.

Toen kregen we namelijk het Eurovisiesongfestival in Kiev. En dus schalden enkele geweldige klassiekers doorheen de boxen. Soldiers of Love van Liliane Saint-Pierre, Waterloo van ABBA, Goedemorgen Morgen van Nicole en Hugo ... en de Epic Sac Guy, sinds dit weekend een nationale held in Moldavië en ver daarbuiten. De fans konden het wel appreciëren.