Degryse en Vandenbempt erg streng voor Lukasz Teodorczyk: "Degoutant" en "Primair gedrag"

Marc Degryse vond het gebaar van Teodorczyk er in ieder geval ver over: "Ik vind dit niet kunnen, dit is werkelijk degoutant", aldus de analist en ex-speler van paars-wit in Extra Time fors over de gebaren van de Poolse spits.

"Een middelvinger? Neen, ik kan daar echt niet tegen. Het hoort bij niemand, maar zeker niet bij Anderlecht. Het kan een keer gebeuren? Neen, ik vind echt niet dat het kan."

Geen paparazzo in een boom

"Hij is niet in vorm, dus zelfs iemand in het publiek raken lukt hem niet", prikte ook Peter Vandenbempt. "En als je balletjes naar het publiek zit te trappen, dan ben je niet met de match bezig. Ok, hij was maar bankzitter, maar toch. De focus zat niet goed."

"En die middelvinger naar een fotograaf? Dat is misschien nog erger dan naar het publiek. Het was met medeweten van de club dat die fotograaf daar was, geen paparazzo in een boom of zo. Iedereen knikt dan en dan doet hij dat? Neen, dat soort primair gedrag kan ik niet begrijpen."