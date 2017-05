GuardiolaÂ pakt uit met rare uitspraak: "Bij een grote club was ik al lang ontslagen"

Op een persconferentie had Guardiola het over zijn eerste seizoen in de Premier League. Geen gemakkelijk seizoen dus. De man die eerder bij FC Barcelona en Bayern München werkte, windt er geen doekjes om.

Zo heeft Guardiola geluk dat hij niet meer bij Barcelona werkt. “Als je er (Barcelona, nvdr.) in zes maanden tijd niet in slaagt om iets te winnen, sta je op straat. Bij Barcelona en Bayern München moet je gewoon winnen. Is dat niet zo, dan geven ze je geen tweede kans.”

Tweede kans

“Bij Manchester City gaven ze me een tweede kans en ik zal mijn uiterste best doen om volgend seizoen beter te doen. Bij een grote club was ik al lang ontslagen. Daar ben ik zeker van”, besloot Guardiola. Een ietwat vreemde uitspraak, want bij het bestuur van Manchester City zullen ze zichzelf toch ook wel als een ‘grote club’ bekijken…