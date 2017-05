'Rijk Inter mikt hÃ©Ã©l hoog en heeft deze vier topcoaches op het oog'

Volgens Sky Sports staat Mauricio Pochettino helemaal bovenaan het verlanglijstje van Internazionale. De blauw-zwarte club uit Milaan gelooft dat de Argentijnse trainer van Tottenham Hotspur dé man is die Inter opnieuw aan successen kan helpen.

Pochettino levert al enkele jaren goed werk in Engeland, bij achtereenvolgens Southampton en Tottenham. Pochettino heeft het naar zijn zin in Londen en het is dus nog maar de vraag of de man staat te springen om bij Inter aan de slag te gaan.

Simeone, Sarri en Spalletti

Voorts staan ook andere grote namen als Diego Simeone (Atlético Madrid), Luciano Spalletti (AS Roma) en Maurizio Sarri (Napoli) op het verlanglijstje van Inter. Eerder werd ook Antonio Conte (Chelsea) al in verband gebracht met Inter, maar die lijkt onhaalbaar voor de Italiaanse club. Wordt ongetwijfeld vervolgd…