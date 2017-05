Ivan Leko apetrots op Truiense groepswinst die 'quasi' zeker is: "Chapeau, en dat in een poule met Standard Ã©n KV Mechelen"

"Chapeau voor mijn spelers met wat ze lieten zien in een groep met favorieten als Standard en KV Mechelen", zwaaide Ivan Leko met lof naar zijn spelers. "Mathematisch kan in voetbal natuurlijk alles, maar ik beloof dat we vrijdag inzet zullen laten zien."

Ik haalde Cuevas en Swers naar de kant, maar ik had wel zes jongens kunnen wisselen - Ivan Leko Deel deze quote: Sint-Truiden dankt zijn prima uitgangspositie aan een 1-3-zege bij Lierse SK. Maar na een zwakke eerste helft en een 0-1-achterstand zag de situatie er benard uit. "We speelden op talent en klasse, dat volstond niet tegen dit sterke Lierse", ging Leko, die een bolwassing gaf tijdens de pauze, verder. "Ik haalde Cuevas en Swers naar de kant, maar ik had wel zes jongens kunnen wisselen. De mentaliteit zat gewoon niet goed. In de tweede helft zag ik het échte STVV, met veel pressing en kwaliteit. Ik ben trots op de reactie die ze lieten zien."