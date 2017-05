Moet Simons er nog een jaar bijdoen? Clublegende Jan Ceulemans geeft zijn mening

"Of ik het vreemd vind dat Club nog niet sprak met Simons? Neen, het was de afspraak om aan het einde van het seizoen te praten", aldus Ceulemans in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Ze zullen afwachten tot het einde van het seizoen en dan beslissen."

Maar wat denkt Ceulemans zelf, moet Simons doorgaan of niet? "Hij moet dat zelf beslissen, hij is oud en wijs genoeg, hé. Of hij Club nog iets kan bijbrengen? Hij heeft er toch redelijk goed gespeeld dit jaar, ook al mag hij nu minder spelen."