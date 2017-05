Voor Depoitre ziet het er niet goed uit, maar deze Belg krijgt wÃ©l zijn kans bij Porto

Dinsdagnamiddag maakte Porto bekend dat Joris Kayembe (22) zich tijdens de voorbereiding op het volgende seizoen mag bewijzen bij de A-kern. Onze landgenoot ruilde Standard in de zomer van 2013 in voor de Portugese topclub, maar kon zich er tot dusver niet doorzetten.

Indruk gemaakt bij Porto B

Kayembe werd eerst een seizoen uitgeleend aan Arouca en speelde dit seizoen bij FC Porto B, dat in de Portugese tweede klasse uitkomt. De Belg maakte tijdens deze jaargang zeven doelpunten in 32 wedstrijden en speelde zich op die manier in de kijker bij de technische staf van het eerste elftal.

De gewezen Belgische jeugdinternational, die de volledige linkerflank kan bestrijken, krijgt nu dus een nieuwe kans om zich aan Porto-coach Nuno Espirito Santo te tonen.