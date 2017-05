Zlatan Ibrahimovic revalideert zoals alleen hij dat kan, kijk hier maar eens naar

Het is voorlopig nog niet duidelijk waar de toekomst van Ibracadabra ligt, maar de inmiddels 35-jarige spits laat het blijkbaar niet aan zijn hart komen. Ibrahimovic revalideert dezer dagen in Miami. Al is er daar ook voldoende tijd voor ontspanning.

Zo werd Zlatan gespot aan het zwembad van een Amerikaans luxehotel, waar hij genoot van een cocktail. En ook op het vliegtuig terug naar huis deed de speler van Manchester United het rustig aan. Het is duidelijk: Ibrahimovic neemt zijn tijd om aan zijn comeback te werken en zo nog een laatste keer te vlammen.