Loodzwaar programma op weg naar vierde plaats voor Oostende: "Winnen tegen Brugge en dan..."

“We moeten nu naar Brugge kijken en die match proberen winnen”, aldus Godeau na de wedstrijd in Waregem. Oostende heeft met Club Brugge en Anderlecht nog een loodzwaar programma. De derde plaats én zekerheid over Europees voetbal lijkt dus moeilijk te worden.

“Als we kunnen winnen tegen Brugge, moeten we zien wat we in Anderlecht kunnen doen. Misschien zijn ze dan al kampioen”, hoopte Godeau. “Hadden we hier gewonnen, was de derde plaats moeilijk geworden. Nu wordt het de vierde plaats.”