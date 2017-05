Fans Malinwa danken hun helden, Ferrera geeft ontroering toe: "Altijd tranen in de ogen na een thuismatch"

Het Mechelse publiek kwam na de wedstrijd nog met een knap spandoek voor spelers en trainer: "Vak E dankt zijn helden, we laten ons volgend seizoen opnieuw gelden", dromen zij luidop verder. En danken ze vooral de fanions voor het leuke seizoen dat ze hun fans - zeker thuis - hebben gegeven.

Onder nieuwe coach Yannick Ferrera is de ploeg weer helemaal gaan opleven. De vernieuwing van het stadion geeft ook de supporters een nieuw elan, play-off 1 halen lijkt een kwestie van tijd. En de supporters dragen Ferrera op handen. "Ze zingen elke thuismatch wel voor mij, ze zijn altijd geweldig geweest sinds ik hier ben."

"Je mag niet vergeten dat ik hier begonnen ben met een 1 op 12 in mijn eerste wedstrijden. Ze zijn toen blijven zingen en ons aanmoedigen, ook na die verloren wedstrijden. Dat toont hoe fantastisch ze zijn. Voor hen vechten de spelers zo hard en zij zijn de reden dat we thuis zo moeilijk te verslaan zijn."

Ferrera is de gezangen ook absoluut nog niet beu. "Neen, elke keer opnieuw raakt het me. Elke keer opnieuw heb ik er de tranen van in de ogen, ze zijn gewoon fantastisch. Al van bij het begin was het zo."