Harbaoui zal het niet laten, want hij krijgt 'nada' bij titelwinst Anderlecht

Harbaoui scoorde de enige goal op bezoek in Anderlecht en wil dat kunststukje donderdag wellicht nog wel eens herhalen. Een titel van paars-wit levert hem immers niets op, weet HLN. In het contract van de Tunesiër bij zijn uitleenbeurt aan Charleroi werd immers opgenomen dat hij geen recht had op een titelpremie.

Nochtans speelde Harbaoui wel bij paars-wit. Hij liet zeven invalbeurten en één basisstek noteren, maar René Weiler was niet tevreden over de inzet van de aanvaller, die altijd meer een goalgetter was dan een werker voor het team. Felice Mazzu hoeft dus niet te vrezen dat hij met een premie in zijn hoofd zal zitten...