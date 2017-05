Hij is op zijn positie de beste na Dendoncker en Tielemans, en toch: "Ik hoorde nog gÃ©Ã©n enkele Belgische topclub"

Landry Dimata lijkt na één seizoen aan de kust klaar voor een stap hogerop. En ook Sebastien Siani liet op z'n dertigste zien dat hij nog niet versleten is. Als de aanvoerder van KV Oostende nog een sprong voorwaarts wil maken, moet het nu gebeuren.

"Voor mij zit hij op zijn positie in de top drie van België, na Dendoncker en Tielemans", spreekt sportief manager Luc Devroe in Sport/Voetbalmagazine straffe taal. "Hij moet zeker niet onderdoen voor Trebel, Claudemir of Vormer."

Een echte Ostend Boy

Een vertrek van Siani zou voor een zware erfenis zorgen beseft Devroe. "Siani – een echte Ostend Boy – is onze Sven Kums, voor wie AA Gent al een paar vervangers heeft gekocht. Daar moeten we ons goed over beraden."

"Belonen met een goed contract of verkopen, al zal het zelfs met een grote zak geld niet vanzelfsprekend zijn om een speler van zijn kaliber te vinden. Tot nog toe heb ik nog geen enkele Belgische topclub gehoord."