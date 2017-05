Fnuikt dit de kansen op Europees voetbal voor Genk? Man in vorm zijn seizoen is voorbij

Leandro Trossard is out voor de rest van het seizoen

Racing Genk staat er goed voor in de race om Europees voetbal. De Limburgers lieten het beste voetbal van play-off 2 zien en wonnen hun groep zonder noemenswaardige tegenstand. In de finale wacht STVV, maar er is ook minder goed nieuws. Leandro Trossard zal dit seizoen niet meer in actie komen.