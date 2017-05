Losada wil graag bij Beerschot-Wilrijk blijven: "Ik word echt emotioneel als ik over Beerschot praat"

"Goed weer, een geweldige sfeer en m'n familie zat op de tribune: het was echt één groot feest", glunderde Hernán Losada anderhalf uur na de wedstrijd. "Alles lukte vandaag. Er was een beetje decompressie nadat we de titel pakten op Dessel, maar we wilden deze wedstrijd absoluut winnen. En dan wordt het 4-0... Als er iemand nog aan twijfelde wie dit seizoen de beste ploeg was, dan is die twijfel vandaag hélemaal weg", lachte de Argentijn.

Beerschot-Wilrijk was al weken zeker van de promotie naar 1B, maar vreemd genoeg heeft Losada - met 15 goals nochtans topschutter dit seizoen - nog geen nieuw contract getekend. "Het heeft wat lang geduurd. Voor de start van de play-offs wou het bestuur met me praten, maar toen zei ik dat mijn focus bij de titel lag. Ik wou pas aan tafel zitten nadat we zeker waren van het kampioenschap. Ik hoop dat we de komende dagen een overeenkomst kunnen sluiten", aldus Losada.

Ik voel me zelfs nu in de play-offs, na vier wedstrijden in tien dagen, nog topfit.

Emotioneel over Beerschot

Het publiek wil dolgraag dat Losada blijft en de Argentijn, 35 inmiddels, is er zelf ook van overtuigd dat hij volgend jaar in 1B nog iets voor de club kan betekenen. "Als ik het gevoel zou hebben dat ik het niveau niet meer aankan, dan had ik de eer wel aan mezelf gehouden. Maar ik heb het hele seizoen gespeeld en voel me zelfs nu in de play-offs, na vier wedstrijden in tien dagen, nog topfit. Ik droom er nog altijd van om Beerschot terug naar eerste klasse te brengen."

"Ik zou het dan ook heel jammer vinden als ik met dit gevoel moest vertrekken. Ik heb hier zes jaar gespeeld, in verschillende omstandigheden en verspreid over drie periodes, maar het publiek stond altijd achter mij. Ik word echt emotioneel als ik over Beerschot praat. Wat ik hier vorig seizoen en dit seizoen heb meegemaakt, zal ik me voor altijd blijven herinneren."