Nam Manuel Benson afscheid van de Lierse-fans? Gegeerde winger reageert met de kwinkslag: "Ik zie ze vrijdag nog"

Wanneer we Benson na de 1-3-nederlaag tegen STVV de vraag voorlegden, had de vleugelaanvaller de hint onmiddellijk in de smiezen. "Ik zie de Lierse-fans vrijdag nog op Standard. (lacht) Ik weet momenteel niet of ik afscheid neem van Lierse. Dat zien we na het seizoen wel."

Mike Vanhamel werd door de Lierenaren verkozen tot speler van het jaar, voor Jonas Vinck en Dylan De Belder. "Ik had nochtans mijn kast opgeruimd voor de trofee", gaat Benson met een vette knipoog naar zijn teammaats verder. "Neen, ze hebben er alle drie een verdienstelijk seizoen opzitten."

Stikkapot

"Of ik niet liever in de top 3 was geëindigd? Daar ben ik niet mee bezig. Iedereen heeft play-off 2 kunnen gebruiken als uitstalraam. Ook ik met mijn vier goals. Al voel ik nu wel dat alle spelers stikkapot zitten."