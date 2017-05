Wordt Jupiler Pro League nog wat ingewikkelder? Competitie met 17 teams zou ook nog kunnen als dit voorvalt

Om te beginnen: bij Moeskroen zaten er wel degelijk zeven mensen op de bank afgelopen zondag. Kabasele was gewoon van het blad gevallen, een tikfoutje eerder dan een tekort aan Belgen - zoals vorig jaar al eens het geval was.

Keeper Mathew Ryan was ook Ryan Mathews geworden bij de bezoekers, om maar iets te zeggen. En het gaat eigenlijk goed met Moeskroen, want met Debaisieux, Van Durmen & co werden zelfs enkele spelers van de eigen opleiding gebruikt tegen Genk.

In de wandelgangen van Le Canonnier was dan weer te horen dat Moeskroen zich sterk maakt dat het sowieso in eerste nationale A zal blijven. Zelfs als Westerlo via de burgerlijke rechtbank alsnog iets zou afdwingen.

Rest dan de vraag: hoe kan men dat oplossen? Als Westerlo én Moeskroen op termijn allebei in eerste klasse zouden mogen blijven, dan krijgen we mogelijk zelfs een competitie met 17 teams.