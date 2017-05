OFFICIEEL: Club Brugge legt goudhaantje vast

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is er ook écht witte rook: de nog steeds maar 17-jarige Fadiga - al sinds zijn kinderjaren fan van blauw-zwart - legt zijn toekomst in handen van Club Brugge. Het jonge talent zette zijn krabbel onder een eerste profcontract van drie seizoenen.

Noah Fadiga, de zoon van voormalig Club Brugge-speler Khalilou, kwam dit seizoen uit voor de U19 van blauw-zwart. Op de Viareggio Cup liet de aanvaller mooie dingen zien, op termijn hoopt hij door te breken in het eerste elftal van Club. "Dit is nog maar het begin", toont Fadiga zich alvast ambitieus.