Zulte Waregem mag proberen, maar Anderlecht gaat Deschacht houden en hem nieuw contract voorschotelen

Anderlecht wil de 36-jarige centrale verdediger/linksachter een nieuw contract aanbieden voor één seizoen, weet Het Nieuwsblad. Deschacht is sinds dit seizoen geen basisspeler meer bij paars-wit, maar daar heeft hij zich bij neergelegd. Anderlecht wil hem houden omdat hij als rolmodel in de kleedkamer dient én omdat het voor volgend seizoen Belgen nodig heeft in zijn kern.

Dit seizoen was het bij momenten al harken om aan zes Belgen te komen en straks vertrekken er nog een hele hoop. Tielemans zo goed als zeker, waarschijnlijk ook Dendoncker, Acheampong en Najar. En er is nog steeds geen akkoord met RB Leipzig over Massimo Bruno.

Essevee

Voor Deschacht zou het zijn 17de seizoen bij de A-kern worden. Hij heeft ook het record aantal matchen voor de Brusselaars met 576. De interesse van Zulte Waregem is reëel, maar Deschacht denkt er niet aan om zijn carrière elders af te sluiten.