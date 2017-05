Waasland-Beveren wil zijn nieuwe coach bij Club Brugge halen

Clement lijkt bij Club Brugge niet direct de post van hoofdtrainer te krijgen, al liet hij aan het bestuur duidelijk weten dat hij volgend seizoen ergens als T1 aan de slag wil. Kan dat niet bij Club, dan ergens anders. En nu is zijn naam dus gevallen bij Waasland-Beveren, weet Het Nieuwsblad.

Daar was de topkandidaat tot nu Karel Fraeye, maar bij het bestuur is er geen unanimiteit over de ex-coach van Charlton Athletic en Lommel. Zijn naam heeft voor sommigen echter niet genoeg klank. Clement past ook in het profiel dat de club opstelde: jong, Belgisch en iemand die met de jeugd wil werken.

Clement staat dus op het lijstje, maar ook Fraeye, Van Meir en De Decker worden nog genoemd.