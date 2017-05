Negatief imago is maar een fabeltje: "De supporters van Standard respecteren me"

Vraag op Sclessin wat ze denken van Silvio Proto en je zal hoogstwaarschijnlijk niet het meest positieve antwoord krijgen. Maar volgens de doelman van Oostende is daar niets van aan.

"Degenen die me niet graag hebben, dat is een kleine minderheid," gaf hij aan in Le Grand Débrief op Proximus 11. "Toen ik met Oostende tegen Standard speelde, was er geen enkel probleem. Ik ben zelfs supporters van Standard tegengekomen die me vertelden dat ze me respecteren," bevestigde Proto.