Wat Genk wÃ©l kon, lukt Gent - ondanks waanzinnig bod - niet: 15-jarig toptalent wil Standard niet verraden

De Buffalo's deden een waanzinnig bod op de vijftienjarige doelman Lillo Guarneri, maar visten achter het net. Het toptalent waar ook Anderlecht achter zat, gaat Standard niet verraden, zo laat zijn vader in Sport/Footmagazine verstaan. De papa van Guarneri is namelijk een grote fan van de Rouches.

Europese grootmachten

Verschillende grootmachten als Bayern München, Juventus en AS Monaco lieten hun oog vallen op de beloftevolle goalie. Die mocht onder ex-coach Jankovic al eens meetrainen en werd in februari uitgeroepen tot beste speler op een jeugdtoernooi met de Belgische beloften in Qatar.

Genk kon enkele weken geleden wel nog een jonkie weghalen bij de Rouches. Yunus Bahadir, eveneens 15, besloot zijn opleiding in de mijnstad verder te zetten.