Essevee komt uit bij wel hÃ©Ã©l opvallende spits

Raman speelde dit seizoen veel bij Standard, maar de vraag is of de nieuwe coach het geloof in hem zal hebben. Hij heeft nog een contract tot 2020 bij de Rouches, maar Zulte Waregem wil toch een poging wagen. Ze willen een snelle en wendbare spits en in dat profiel past Raman volledig.

Francky Dury wil volgens Het Nieuwsblad een alternatief voor Mbaye Leye en Raman heeft het voordeel jong en Belgisch te zijn. In ieder geval zal het niet makkelijk worden hem los te weken.