Het knaagt bij Anderlecht: "We kijken met enige bewondering wat steden als Brugge, Gent en Luik doen"

Anderlecht zal geen groot titelfeest kunnen houden in Brussel

Donderdagavond - ten laatste zondagnamiddag - mag Anderlecht meer dan waarschijnlijk de titel vieren in de Jupiler Pro League. Nummer 34 zou dat worden voor de ploeg die nu al zeker is dat het volgend jaar voor de 55e keer op rij Europa intrekt. Een vlaggenschip voor Brussel, of niet?