Opvallend: Gelijk op welke positie hij staat, De Bruyne is overal beslissend

Dit seizoen gaf Kevin De Bruyne niet minder dan 18 assists in de Premier League. Nochtans staat hij sinds de komst van Pep Guardiola gewoonlijk een linie lager op het veld.

In zijn beste seizoen - op basis van de statistieken - was KDB goed voor 21 assists en 10 doelpunten. Dat was bij Wolfsburg toen hij als winger speelde (zowel links als rechts). En dit seizoen was De Bruyne op nog heel wat andere posities doorslaggevend.

Aanvallende middenvelder, centrale middenvelder, linkse flank, rechtse flank,… het maakt allemaal niet uit voor De Bruyne. Zie hier zijn stats van dit seizoen op elke positie:

Aanvallende middenvelder: 5 assists, 2 goals

Centrale middenvelder: 8 assists, 3 goals

Linkerflank: 3 assists

Rechterflank: 2 assists

Recht door het midden

Uit deze cijfers mogen we afleiden dat Kevin De Bruyne het meest rendeert in de centrale as. Nochtans maakte hij bij Wolfsburg nog zo’n indruk vanop de flanken. Bij Man City, dat steeds hoog druk zet, staat hij vaak aan de rand van de grote rechthoek waar hij zijn visie en passende kwaliteiten het beste kan tonen. Nog opvallend is dat hij als middenmid – op papier de minst aanvallende positie – voor de meeste goals zorgde, al moeten we er wel bijzeggen dat hij hier ook de meeste matchen stond.

En bij de Rode Duivels?

Er is al veel gepraat over de beste opstelling van de Rode Duivels. Er is de mogelijkheid dat Martinez terugkeert naar een 4-3-3, een systeem dat De Bruyne héél goed ligt. Met een stofzuiger achter hem en een Nainggolan (of Dembélé) naast hem, zou hij kansen genoeg krijgen om zich aanvallend uit te leven, zoals hij dat zo goed doet bij The Citizens.

En hoe zou dat gaan in een 3-4-2-1? In die formatie zou hij minder aan aanvallen toekomen. Dan spelen de flanken, Carrasco en Meunier, een grotere rol en zullen Hazard en Mertens meer naar binnen komen. Martinez zou dan ook de neiging hebben om twee in plaats van één verdedigend ingestelde speler op het middenveld te zetten.

Met het niveau dat hij zeker aan het einde van dit seizoen toont, moet Kevin De Bruyne op zijn best mogelijke positie spelen. Zeker als je kijkt naar de vorige interlands tegen Griekenland en Rusland, waarin er toch nog vrij veel verkeerd ging. Een denkwerkje voor Martinez.