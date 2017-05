Ondanks 70 flessen champagne en openluchtfuif in CarrÃ©stijl: "Titel zal luister hebben van iets comateus - misschien terecht voor team dat hele seizoen grafvoetbal speelde"

Vele fans gaven al aan verlof te hebben genomen op vrijdag en in het Astridpark wordt het een beetje een Carré in open lucht, met 70 flessen champagne ook.

Maar toch: een donderdagavond, dat is geen avond om een titel te vieren. Dat vindt toch alvast Hugo Camps, die in een column in Het Laatste Nieuws uithaalt naar paars-wit en de voetbalbond over de keuze voor midweekvoetbal in deze fase van de competitie.

"Als Anderlecht donderdagavond de titel pakt, zal de titel de luister hebben van iets comateus. Misschien is dat wel verdiend voor een ploeg die een heel seizoen lang grafvoetbal speelde, maar voor de fans is het bitter."

"De supporters horen lallend en claxonnerend Brussel in te kunnen trekken en de extase in blote bovenlijven kunnen vieren, mét discogruwel", klinkt het. "Maar wie wil dat op een donderdagavond?"