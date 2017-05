Ivan Santini verliet Standard met succes en heeft al een volgend doel: "Dat is absoluut mijn droom"

Santini scoorde dit seizoen al vijftien keer in de Franse hoogste klasse en deelde ook twee assists uit. "Het is niet altijd makkelijk om aanvaller te zijn bij een middenmoter", vertelt Santini bij L'Equipe. "Er is veel druk en kansen krijg je niet zoveel."

Toch dikte zijn totaal al aardig aan en dus heeft de spits meer doelen. "Een selectie voor de nationale ploeg van Kroatië is een droom", geeft hij toe. "Dat zou de kers op de taart zijn. Al weet ik ook dat er heel wat sterke aanvallers rondlopen. Ik denk niet dat er al iemand van de technische staf mij is komen bekijken."