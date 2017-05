Franse kampioen veegt bod van 75 miljoen euro op MbappÃ© zonder verpinken van tafel

Mbappé houden? Dat is onze prioriteit - Vice-president Vadim Vasilyev Deel deze quote:

Monaco heeft al laten weten dat het zelfs niet van plan is om hun jonge sterkhouder te laten vertrekken. "Het maakt deel uit van ons model dat sommige spelers vertrekken, maar we zijn nu financieel veel sterker dan twee jaar geleden. We weten ook dat de waarde van deze jonge spelers niet zal dalen omdat zij zo getalenteerd en ambitieus zijn," zei vice-president Vadim Vasilyev aan CNN Sports.

Mbappé reageerde meteen na de kampioenenmatch ook, maar liet niets los over zijn toekomst. "Volgens jaar beloof ik een beter seizoen. We moeten de lat altijd hoog leggen, anders maken we geen vooruitgang," vertelde hij.