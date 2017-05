Frustrerend? 'Weiler pakte Teo aan ... voor de groep'

De middelvinger was een doorn in het oog van analisten én Anderlecht zelf. Maar er was voor dat incident al meer te doen omtrent de figuur Teodorczyk.

Die scoorde in de play-offs nog niet en dat frustreert hem duidelijk mateloos. Tot overmaat van ramp werd hij op training voor de topper tegen Club Brugge volgens Het Laatste Nieuws stevig aangepakt door Weiler.

Voor de gehele groep. Aanleiding was dat hij zijn defensieve taken niet uitvoerde op training. Niet naar de zien van de coach, die hem naar het invallersteam stuurde en Thelin zijn hesje gaf. Donderdag zal hij in Charleroi waarschijnlijk starten, want maandag werd in een privégesprek alles uitgeklaard.