Nieuw Genks talent debuteerde woensdag: "Fantastisch!"

"Dit was één van de beste momenten uit mijn nog jonge carrière, een moment om te onthouden", glimlacht Seigers. "Het was pas de eerste keer dat ik op de bank mocht zitten, dus had ik niet verwacht dat ik onmiddellijk zou mogen spelen."

Zijn debuut kwam er dus sneller dan hij had verwacht, maar dat zorgde niet voor extra zenuwen. "Ik moet zeggen dat ik eigenlijk geen zenuwen had toen ik mocht invallen, er was niks van te merken. Ik schrok er zelf een beetje van."

Fantastisch om voor de eigen supporters te debuteren

"Ik ben wel tevreden over mijn debuut. De coach gelooft in mij en geeft me een kans, ik denk dat ik het wel goed gedaan heb. Mijn grootste kwaliteiten? Het één tegen één verdedigen en ik heb ook een goede inspeelpass."

Natuurlijk smaakt dit naar meer, al wil Seigers zich niet vastpinnen op een concreet doel. "Ik ga mijn best doen en dan zie ik wel wat er komt. Ik wil graag zoveel mogelijk spelen."