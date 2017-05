Genk-doelman Jackers: "Volgend seizoen concurrentie aangaan voor basisplaats"

"We speelden een goede wedstrijd tegen Roeselare en we hebben verdiend gewonnen", blikt de doelman terug. Genk blijft het uitstekend doen, zelfs nadat de groepswinst een feit was, won het nog 2 -overbodige- wedstrijden. "We gaan gewoon elke match voluit om te winnen, dat zit zo in onze groep."

Ondertussen mocht Jackers dit seizoen al enkele keren aan de aftrap verschijnen en dat smaakt duidelijk naar meer. Wellicht vertrekt Mathew Ryan en dan wil de jonge keeper voluit zijn kans gaan.

Leren van Ryan

"Volgend jaar zal ik proberen de concurrentie aan te gaan. Wellicht zal er een nieuwe doelman bijkomen, maar ook dan ben ik klaar om te strijden voor mijn plaats", verzekert Jackers die intussen probeert om zoveel mogelijk te leren van Ryan. "Hij heeft al heel veel meegemaakt, ik kan wel zaken oppikken van hem."