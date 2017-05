Vanden Stock wijst naar de verantwoordelijke: "Dit is Herman zijn titel!"

Vanden Stock kwam na het felictiteren van de spelers de kleedkamer uit met de grootst mogelijke glimlach. "Of dit de meest hardbevochte titel van allemaal is? Bwa, we hebben er altijd moeten voor werken hoor, als ik me goed herinner. Nu komt het zelfs niet op de laatste match aan. Dat was tegen Zulte Waregem enkele jaren geleden, toen waren we zelfs lang geen kampioen."

Of het voetbal naar volgend seizoen toe beter moet. "Kijk, als we teruggaan naar de zomer en kijken wat er toen moest gebeuren... Dit is de titel van Herman Van Holsbeeck. Hij heeft inheel korte tijd een trainer, een technische en medische staf en een hoop spelers gevonden. In een transitiejaar pakken we de titel..."