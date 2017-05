Wordt het Schrijvers of Tielemans? "Geen doel op zich, dat assistkoninggedoe", maar ...

"Ik ben blij met de assist die ik toch nog kan geven, dat is mooi meegenomen. Jean-Paul werkt het ook mooi af natuurlijk. Dat ik daardoor assistkoning blijf? Dat assistkoninggedoe is mooi, zeker naar het einde toe - maar een doel op zich is het zeker niet", aldus Schrijvers na de wedstrijd in Moeskroen.

"Statistieken? Daar ben ik niet mee bezig", gaf ook Youri Tielemans al meermaals aan in het verleden. Toch zijn zij met 12 assists dé kanshebbers voor de Pro Assist dit seizoen. Al weet je nooit dat Hanni of iemand anders nog uitpakt met een late remontada. Het grote voordeel van Schrijvers? Hij heeft nog een paar 'makkelijke' wedstrijden voor de boeg.

'Voordeel' play-off 2

Thuis tegen Roeselare en in Lokeren? Het zijn andere wedstrijden dan in Charleroi en tegen Oostende, twee teams die ook nog knokken voor Europees voetbal. Het is mogelijk ook de reden waarom paars-wit ook in de andere individuele klassementen mogelijk nog naast de prijzen zal of kan grijpen.

Coosemans zette met zijn 14e clean sheet van het seizoen alvast Boeckx onder druk om hetzelfde te doen, terwijl Onyekuru de komende dagen de topschutterstitel misschien nog kan afnemen van Lukasz Teodorczyk. We volgen het voor jullie uiteraard op in deze slotweek van de Jupiler Pro League.