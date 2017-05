Malinwa ziet het groots: "Alleen Gent, Club Brugge en Anderlecht zullen een maatje te groot zijn"

Voorzitter Johan Timmermans wil KV Mechelen naar een hoger niveau tillen. "Wij willen structureel aan het stadion blijven werken. Binnen twee, drie jaar willen we bij de subtop behoren. Gent, Club Brugge en Anderlecht zullen een maatje te groot zijn, maar met alle andere clubs moeten wij meekunnen", zei hij in Sport/Voetbalmagazine.

Ondanks het feit dat Mechelen meer dan één keer naast haar doelstelling greep, heeft Malinwa er een topseizoen opzitten. "Dat is prachtig voor deze club. Wij zijn op min tien begonnen. We troffen hier een geraamte aan. Maar de vereffening is het geluk geweest van KV Mechelen. Daardoor is er dit ontstaan," besloot Timmermans.