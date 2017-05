Motivatie groot bij Gent: "Donderdag verloren ze de titel, zondag de Champions League"

Dit is een signaal naar Brugge -William Troost-Ekong Deel deze quote:

Hij is wel wat gewend, maar het publiek in Brugge is berucht. "Ik ben van Dalmatië, aan de kust in Kroatië. Daar zijn ze allemaal zo." Ook voorzitter Ivan De Witte reageerde al voor de wedstrijd in Brugge. "Een schot voor de boeg, dat kan je wel zeggen."

"Of we Club Brugge hiermee een signaal sturen? Dat vind ik wel. Maar ze gaan ons zeker opwachten daar. Wij zijn niet bang om naar Brugge te gaan, dat kan ik wel zeggen", sloot Troost-Ekong de debatten in de Ghelamco Arena.