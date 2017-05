Witsel kan niet wachten tot Rusland: "Hij weet exact wat er nodig is om een Wereldbeker te winnen"

“We hebben natuurlijk onze kansen,” vertelde Witsel op de website van de FIFA. “We hebben een geweldig team met spelers van een zeer hoog niveau, maar het is onze samenhang die het verschil maakt.“ Al zegt hij er wel bij dat België ook niet dé favoriet is. “Italië, Spanje, Duitsland en Brazilië zijn waarschijnlijk wel beter. Om te winnen, moeten we in onszelf geloven en elke match op het kleinste detail letten.”

Onze samenhang maakt het verschil - Axel Witsel Deel deze quote: Volgens hem was de komst van Roberto Martinez en Thierry Henry ook een heel goeie zet. “Martinez bracht ons een nieuw systeem dat nu werkt. We genieten echt op het veld. De trainingen zijn intenser en we vormen een hecht blok. Samen met hem kunnen we ongelooflijke dingen doen," klonk het. "En Henry kan zijn immense ervaring met ons delen. Het is zeker interessant voor de spitsen, die geen betere mentor konden dromen. Hij weet exact wat er nodig is om een Wereldbeker te winnen. Hij geeft ons een geweldige kans,” eindigde een overenthousiaste Witsel.