Ex-speler wil nóg een titel vieren met Anderlecht: "Al een titeltruitje gevraagd met mijn naam erop zodat ik mee het veld op kan"

“In 2013 scoorde ik nog de titelgoal voor Anderlecht tegen Lokeren. Ik weet dus hoe leuk het is om met deze club kampioen te worden," vertelde Mbemba aan Het Nieuwsblad. En voor de laatste match van het seizoen zal hij zijn makkers persoonlijk kunnen feliciteren. "Zondag tijdens de laatste match tegen Oostende zal ik er ook bij zijn. Ik heb al aan Jeanke, de materiaalman, een titeltruitje gevraagd met mijn naam erop zodat ik mee het veld op kan."

En is het zelfs mogelijk dat Mbemba een ingrediënt was in het titelrecept van Paars-Wit? "Hoe deze ploeg kampioen werd? Ha, misschien verklapte ik Acheampong en co. wel mijn geheimen: elke nacht slapen van 23 uur tot 9 uur en veel individuele trainingen," vertelde de verdediger, die volgend seizoen met Newcastle opnieuw in de Premier League te zien is.

Meteen na de match was hij bij de eersten om zijn ex-ploegmaats te feliciteren: