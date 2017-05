FIFA komt met Engelse Team van het Seizoen, en jawel: Hazard op kop Ã©n nog vier Rode Duivels

Eden Hazard werd niet tot Speler van het Jaar verkozen, maar hier leidt hij de troepen met een bijna perfecte algemene rating van 98. Daarachter komt Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku sluit het Belgisch podium af met de hoogst mogelijke rating op zijn schot. Ook het centrale duo van Tottenham is van de partij.

Al deze speciale blauwe kaarten zijn nu beschikbaar op FIFA Ultimate Team. De komende weken komen er nog competities aan de beurt, dus we mogen ongetwijfeld nog speciale versies van o.a. Mertens of Carrasco verwachten. Game on!