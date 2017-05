Kara haalt uit na titelmatch: "Ze hebben geen respect in België, dat is het probleem"

Kara was naar Anderlecht gekomen om een titel te pakken en dat lukte dus ook. "Ik bedank God en mijn ploeg, die me toelieten dit mooie seizoen te beleven. Zowel in de competitie als in Europa", liet hij weten. "In Charleroi moesten we karakter laten zien en dat hebben we samen gedaan."

Maar Kara had nog een ander objectief: de kritiek die er op hem was vorig seizoen doen verstommen. "Ik ben naar Anderlecht gekomen om twee dingen te realiseren. De titel is één en dat is gedaan. En wat er nog was en ik zeg het jullie eerlijk: ik wou al die mensen die kritiek hadden op me hun bek laten houden", zei Kara met ferme stem.