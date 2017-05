Mike Smet beleefde met Dessel een speciale avond op het Kiel: "Een dubbel gevoel"

door Koen Frans vanuit Antwerpen (Kiel)

door



Foto: © jan mees

Mike Smet vierde vorig jaar met Beerschot-Wilrijk de titel in derde klasse, woensdag zag hij als speler van Dessel hoe de club van zijn hart ook in de hoogste amateurafdeling een kampioenenfeestje kon bouwen. De sympathieke rechtsachter hield er een dubbel gevoel aan over.