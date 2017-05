Genk doet zijn best en sterkhouder wil ook wel blijven: "Ondanks dat mijn familie het hier soms moeilijk heeft"

Het valt af te wachten of hij blijft, maar hij heeft wel de intentie om te blijven. "We zijn in gesprek met de club. De club heeft zijn intenties al uitgesproken en wij ook. We hopen dat we tot een akkoord komen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Ik voel me heel gelukkig in Genk, ook al heeft mijn familie het soms moeilijk. Maar ik ben hier zeer geliefd en wil zeker een akkoord sluiten met Genk", zegt de middenvelder in Het Nieuwsblad.

"Ik sta open voor een nieuw contract. Ik wil weten wat de toekomstplannen zijn en als ik weg moet gaan, ga ik weg. Er is interesse en we zullen zien wat er zal gebeuren", geeft hij de fans toch wel hoop. Al blijft er natuurlijk ook buitenlandse interesse. "Het eerste wat Genk zei toen ik naar hier kwam, is dat het een verkoopsclub is. Dat als ik goed speel, er wel interessante clubs komen aankloppen. Er zijn hier veel spelers voor veel geld verkocht."