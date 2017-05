Arsenal en AtlÃ©tico Madrid strijden om absolute goalgetter

Lacazette kende een enorm seizoen met 35 goals in 44 matchen. Atlético Madrid is de ploeg die hem er heel graag bij wil, want ze weten ook dat er grote interesse is in zijn landgenoot, Antoine Griezmann. Die kan naar Manchester United, maar de Spanjaarden zijn niet gewillig om hem te laten vertrekken.

Indien ze Lacazette kunnen binnenhalen, zou dat het allemaal veel makkelijker maken. Maar ook Arsenal, waar Alexis Sanchez nog steeds niet bijgetekend heeft, wil de Fransman wel graag halen.