Boem! Mertens maakt nummer 26 Ã©n 27 van het seizoen (mÃ©t beelden!)

In de thuiswedstrijd tegen Fiorentina liet Mertens nog maar eens van zich spreken. Eerst trapte onze landgenoot nog op de paal en vergat hij de bal binnen te duwen nadat hij de doelman van Fiorentina omzeilde, maar niet veel later was het toch raak.

Binnen een tijdspanne van amper zeven minuten zette Mertens de netten twee keer bol. Eerst profiteerde hij optimaal van een blunder van de bezoekende doelman, niet veel later was Mertens er als de kippen bij om een rebound binnen te duwen. De partij eindigde uiteindelijk in 4-1.

Bekijk de doelpunten hieronder, en let bij het tweede doelpunt vooral op de panna en no lookpass die eraan vooraf gaan:

Dries Mertens Goal After Terrible Flop By Keeper vs Fiorentina (3-0) - https://t.co/z0m7st4rU0 via @DailymotionUSA — WF Productions (@productionsWF) 20 mei 2017