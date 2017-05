Serieuze klap voor Club Brugge voor levensbelangrijke match tegen Gent

Na de laatste training van het seizoen gaf Michel Preud'homme zijn selectie vrij. Daarin dus geen Izquierdo, die moet afhaken met een blessure. De Bock, Pina en Diaby lopen er uiteraard ook niet bij. Benoit Poulain is blijkbaar wel wedstrijdfit, net als Bjorn Engels.

Voor Club is dit toch een serieuze klap, want de Colombiaanse winger is heel belangrijk voor het team.

Doelmannen: Ethan Horvath, Ludovic Butelle

Verdedigers: Helibelton Palacios, Ricardo van Rhijn, Bjorn Engels, Benoît Poulain, Stefano Denswil, Niels Verburgh, Ahmed Touba, Dion Cools

Middenvelders: Timmy Simons, Jur Schrijvers, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Lex Immers

Aanvallers: Lior Refaelov, Dorin Rotariu, Thibault Vlietinck, Jelle Vossen, Wesley Moraes, Anthony Limbombe