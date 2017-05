Verhulst: "Ik ga ervan uit dat ik hier de komende jaren in doel sta"

De Lokerse goalie hield zijn team vooral tijdens de tweede helft enkele keren overeind. "In de tweede helft ben ik belangrijk geweest voor de ploeg. Ik pak een punt tegen Genk, maar dat is ook de taak van een doelman. We verdienen dit gelijkspel."

Zijn concurrent Barry Copa werd zaterdagavond bedankt voor trouwe dienst. "Ik heb veel respect voor de carrière van Copa en ik wens hem het allerbeste toe. Het is niet altijd even makkelijk geweest tussen ons, maar dat hoort er nu eenmaal bij", aldus Verhulst.

Toekomst

Verhulst ligt nog 3 jaar onder contract bij Lokeren en is vast van plan om zijn team nog vele diensten te bewijzen. "Ik ga ervan uit dat ik hier de komende jaren in doel sta en dat ik Lokeren nog vaak kan helpen zoals zaterdag."