Ancelotti haalt uit: "Real won, maar de wereld zag wat er gebeurde"

Ancelotti had graag gezien dat er een videoref aan de zijlijn zat, want dan had Bayern het volgens de Italiaan altijd gehaald. "Het zal de geschiedenis ingaan als een overwinning van Real Madrid, maar de wereld heeft gezien wat er echt gebeurde", vertelt hij in Corriero dello Sport. "Het was niet normaal wat er toen gebeurde en er moet een videoref ingevoerd worden."

Real Madrid speelt nu tegen Juventus in de finale, twee ex-teams van de topcoach tegenover elkaar dus. "Ik zal de finale geïnteresseerd bekijken en de ploeg steunen die het beste speelt", bleef hij diplomatisch.