"Als ik Club was en ik moest kiezen tussen Mazzu en Dury, ik koos toch voor Mazzu," aldus analist Eddy Snelders in Het Nieuwsblad. "Dury weg uit het beschermde nest Waregem presteert niet veel. Zijn passage in Gent was niet zo succesvol." Een opvallende redenering, want Mazzu liet buiten Charleroi ook nog niet veel zien op het hoogste niveau.

Maar Brugse legende Jan Ceulemans vindt ook dat de Waal niet zou misstaan. "Dat Mazzu een defensieve trainer is, mag niet spelen. Zo voetbalde Anderlecht een heel jaar. Preud'homme speelde ook al met drie verdedigende middenvelders, hoor."

Onderlinge duels

Zulte Waregem en Charleroi spelen op de slotspeeldag tegen elkaar, dus kunnen we het seizoen afsluiten met een onderling duel tussen de twee favorieten om Preud'homme op te volgen. Charleroi vormt een zwart beest voor Zulte Waregem, want het is al van 2013 geleden dat de fusieclub nog eens kon winnen. Ze bezetten wel de laatste plaatsen in PO1 en hebben geen echte inzet meer buiten de eer.