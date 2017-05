De naam van de mogelijke vervanger van Tielemans (of Dendoncker) is gevallen (maar is hij haalbaar?)

Kums komt de laatste maanden minder aan spelen toe bij Udinese, waaraan hij wordt uitgeleend door moederclub Watford. Natuurlijk zal er bij Mogi Bayat, die zijn belangen behartigt, wel eens gepolst worden naar de middenvelder en wat de plannen met hem zijn voor volgend seizoen.

Kums zou zowel de positie van Dendoncker als Tielemans aankunnen, maar met ook Trebel op het middenveld volgend seizoen zou het Anderlecht dan aan lengte ontbreken. Maar het blijft in ieder geval een interessante piste. Of hij zelf zin zou hebben in een terugkeer naar België is ook maar de vraag. En of hij financieel nog haalbaar is voor een Belgische ploeg laten we in het midden.