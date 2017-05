Boskamp heeft een goeie raad voor RenÃ© Weiler

Eerst en vooral vindt hij het knap wat Weiler deed. "Vanaf nul beginnen en kampioen spelen, het is knap wat Weiler heeft gepresteerd. Zeker verdiend, maar van de stijl des huizes was dit seizoen niet veel te merken bij Anderlecht", aldus de Nederlander in Het Belang van Limburg.

En daar moet iets aan gedaan worden. "Daarin zal de uitdaging voor paars-wit voor volgend seizoen schuilen. Want nog zo'n jaar countervoetbal past daar niet. Dan heb ik het wel over de competitie en niet over de Champions League."

"In principe vertrekt alleen Tielemans en dan zou je qua voetbal een nieuwe stap moeten zetten. Met Trebel, Hanni en Dendoncker heb je een prima middenveld. Daar hoef je niet iemand nieuw voor bij te kopen. Vooraan heb je normaal wel iets nodig. Het is nog niet zeker of Thelin blijft en een goalgetter als Teodorczyk is altijd in trek."