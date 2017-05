Gentse revelatie in doel énorm erkentelijk: "Dat ik deze prijs nú al krijg, is ongelooflijk"

Ik moet Asare nog eens proficiat wensen -Lovre Kalinic Deel deze quote:

"Dat ik in mijn eerste buitenlandse avontuur al zoveel lof en liefde mag voelen, doet echt deugd. Ik had dit helemaal niet verwacht", aldus de doelman die in Kroatië twee keer Doelman van het Jaar werd.

"Ik beloof dat ik op deze weg zal doorgaan, ik wil nog beter worden", wil Kalinic het vertrouwen van de supporters niet beschamen. Zondag kan hij dat tegen Club Brugge nogmaals bewijzen. Bovendien zal hij intussen al een woordje gewisseld hebben met Asare. "Wie deze trofee vorig seizoen won? Geen idee. Onze captain? Dan ga ik hem nog eens proficiat moeten wensen."