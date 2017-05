Hilarisch tafereel op Sclessin: Harde kern van Standard jaagt TchitÃ© de stuipen op het lijf, die zich vervolgens meer dan een uur verschanst in de toiletten

Tchité besloot de wedstrijd tussen de harde kern bij te wonen, maar dat bleek geen goed idee. De Ultra's waren namelijk niet gediend met de aanwezigheid van de aanvaller die ook voor Anderlecht en Club Brugge uitkwam.

Toegezongen in de catacomben

De 33-jarige spits besloot zich dan maar te verschansen in de toiletten, wat in de kaart speelde van de Standard-fans. Die verlieten de tribunes om hem in de catacomben toe te zingen, meldt Het Laatste Nieuws.

Pas na meer dan een uur werd Tchité uiteindelijk bevrijd uit zijn benarde situatie. Na vrijdagavond weet de man met vier nationaliteiten dat hij de harde kern van Standard in de toekomst beter mijdt.